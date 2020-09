Fortnite reçoit un pack incluant une console customisée inédite et des Joy-Con aux coloris exclusifs

Qui l'eut cru ? Fortnite remporte un succès planétaire sur toutes les plateformes (ou presque) et notamment sur Nintendo Switch dont il est désormais le jeu le plus téléchargé à ce jour et dont il devient même un fer de lance et une motivation d'achat ! La preuve avec la découverte d'un pack spécial incluant une Nintendo Switch inédite dotée d'un design Fortnite unique (sur le dock et sur le dos de la console) mais aussi d'un Joy-Con gauche jaune et d'un Joy-Con droit bleu exclusifs ! Evidemment le jeu est préinstallé dans la console avec en bonus un code de téléchargement proposant divers bonus et la somme de 2000 V-bucks. En attendant de pouvoir découvrir cette console, retrouvez un premier visuel du pack sur cette page avec un gros plan sur la console, LA.

Retrouvez le détail de ce pack ci-dessous :

Une console Nintendo Switch dotée à l'arrière d'un design Fortnite unique

unique Un Joy-Con gauche jaune et un Joy-Con droit bleu exclusifs

Une station d'accueil Nintendo Switch dotée d'un design Fortnite unique

unique Le jeu Fortnite préinstallé

préinstallé Un code de téléchargement pour le Pack Panthère qui vous donnera accès à la tenue Panthère avec deux styles additionnels, à l'accessoire de dos Kit soyeux avec deux styles additionnels, et à la somme de 2000 V-bucks