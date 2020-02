Le Docteur Gamer : il soigne les accrocs à Fortnite avec The Legend of Zelda : Breath of The Wild

C'est une petite histoire étonnante racontée par le site Konbini via une vidéo postée sur les réseaux sociaux. On y découvre Michaël Stora qui se présente comme psychologue, psychanalyste et "psy-gamer" qui déclare soigner les accrocs au jeu Fortnite avec un autre jeu vidéo très différent : The Legend of Zelda Breath of The Wild. Il explique que certains jeunes (principalement des garçons) jouent non seulement énormément au jeu mais dépensent aussi des sommes folles (parfois en volant) pour obtenir des skins et autres. Pour les reconnecter avec le réel, le docteur a eu l'idée de les faire jouer à un jeu totalement différent. L'idée c'est de faire "une médiation thérapeutique par les jeux vidéo" en utilisant le média que les jeunes connaissent bien pour les confronter à eux mêmes, en opposant le côté pulsionnel de Fortnite à celui plus contemplatif de Zelda. Une façon de faire que le docteur a déjà utilisé avec des titres comme Fable, Shadow of Colossus ou encore Ico et qui, à priori, ne donne pas toujours les résultats escomptés mais permet aussi à tous de voir les jeux vidéo différemment, des jeux dans lesquels il y a des règles que ses jeunes ne retrouvent parfois plus chez eux- ce qui est parfois, peut-être leur vrai problème...

Source : Konbini