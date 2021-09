Nintendo Switch : n'oubliez pas de mettre à jour vos Joy-Con avec la mise à Jour 13.0.0

Les consoles de la famille Nintendo Switch viennent de recevoir une mise à jour importante puisqu'elle ajoute enfin une compatibilité Bluetooth (voir tous les détails ici.) Si vous avez fait cette mise à jour, n'oubliez pas de mettre à jour vos Joy-Con. Ce n'est pas systématique mais de temps à autre les Joy-Con doivent être mis à jour. C'est le cas avec ce patch 13.0.0. On ne sait pas exactement, pourquoi il faut mettre à jour les Joy-Con (et pas la manette switch pro par exemple) mais on devine que c'est parce qu'ils forment un tout avec le corps de la console. On vous conseille évidemment de le faire même si ce n'est pas obligatoire. Naturellement, si vous avez plusieurs paires de Joy-Con , vous devrez répéter l'opération autant de fois que nécessaire.