SONIC Superstars: Trio of Trouble - Les méchants passent à l'action dans une nouvelle vidéo d'animation

En attendant la sortie de SONIC Superstars sur Nintendo Switch et supports concurrents, SEGA continue la promotion de son jeu par le biais de nouvelles vidéos au fil des jours. Cette semaine, point de hérisson bleu au programme, SEGA met l'accent sur le trio de méchants du jeu dans une nouvelle animation dénommée Sonic Superstars : Trio of Trouble. Cette dernière met à l’honneur le Dr. Eggman, Fang the Hunter ainsi que le tout nouvel arrivant, Trip, dans une histoire antérieure à Sonic Superstars. Ce prologue signe la première apparition de Fang dans une animation. Pour rappel, SONIC Superstar sera disponible à partir du 17 octobre 2023 .

Alors que le trio écume des ruines inquiétantes, Fang the Hunter va devoir mobiliser toute la ruse qu’il possède afin de surmonter les erreurs du passé et échapper à un terrible nouvel ennemi. Par ailleurs, le Dr. Eggman découvrira ce qui pourrait bien être la clé de son prochain plan diabolique.