SONIC Superstars reçoit son premier test et sa première note

SONIC Superstars passe à la caisse et reçoit l'addition de Famitsu

SONIC Superstars est un des gros jeux de la fin d'année sur PC et consoles. Jeu de plateforme 2D jouable en solo et en multijoueur sur la même console, le titre sortira la même semaine qu'un certain Super Mario Bros. Wonder (voir ici). En attendant de découvrir ce choc des titans, manette en main, SONIC Superstars vient de recevoir sa première note ou plutôt ses premières notes puisque que comme souvent, c'est le magazine japonais Famitsu qui a publié le premier test du jeu. Pour mémoire, Famitsu est célèbre pour ses tests écrits à quatre mains et leur note (sur 40) qui additionne quatre notes (sur dix) de quatre testeurs différents.

En attendant d'avoir la traduction du contenu de ce premier test, la note vient d'être relayée par Gematsu. Alors, quelle est la première note de SONIC Superstars ? Pour Famitsu, SONIC Superstars, c'est... 32/40 soit 8/8/8/8 . Bonne ou mauvaise ? Chacun appréciera, et l'avenir nous dira si elle est raccord avec celles des autres testeurs et le ressenti des joueurs. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

SONIC Superstars sera disponible à partir du 17 octobre 2023 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch

Source : Gematsu