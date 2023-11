Mario Kart 8 Deluxe : l'ultime vague du DLC arrive la semaine prochaine sur Nintendo Switch - Tous les détails

C'est la dernière ligne droite. Mario Kart 8 Deluxe s'apprête à recevoir l'ultime vague du Pass circuits additionnels qui lui ajoutera ses deux dernières coupes (de quatre circuits chacune) et ses derniers concurrents dont vous pouvez retrouver le détail ci-dessous. D'après le datamineur OatmealDome, la vague 6 ajoutera aussi 17 nouvelles combinaisons Mii et un Juke-Box pour permettant d'écouter les thèmes de chaque piste comme on le souhaite.

La vague 6 du u Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sera disponible à partir du 9 novembre 2023 . N'oubliez pas que si le Pass circuits additionnels incluant les 48 courses est disponible au prix de 24€99 , en tant qu'abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (voir détails ICI), les DLC sont gratuits et jouables tant que votre abonnement est actif.

Vague 6 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe

COUPE GLAND

COUPE A ÉPINES

NOUVEAUX PERSONNAGES

PEACHETTE

DIDDY KONG

In addition to the new courses and characters, the following will be added in the Wave 6 update:



- 17 new Mii Racing Suits (including the Toad, Cheep Cheep, and Daisy suits)

- A jukebox, which lets you listen to a course's music however whenever you want https://t.co/HYB1xksJbO pic.twitter.com/S96qE1hGFl