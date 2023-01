Super Nintendo World : images et détails de la zone Nintendo du parc Universal Studios Hollywood

Alors que Nintendo se prépare à la sortie mondiale du film Super Mario (voir nos news dédiées), c'est un autre événement d'ampleur qui se profile à l'horizon pour la firme au plombier. En effet, après le Japon, c'est au tour des Etats-Unis d'inaugurer son premier Super Nintendo World, une nouvelle zone thématique des parcs d'attraction Universal Studios. Nintendo rejoint donc Harry Potter, les Transformers, Jurrasic World ou encore les Simpson et s'inscrit un peu plus dans les pas de Disney. Le Super Nintendo World d'Universal Studios Hollywood ouvre officiellement ses portes au public le 17 février prochain mais depuis quelques semaines des journées test ont déjà permis à des petits chanceux (et à la presse) d'arpenter ses allées en avant-première. L'occasion de plonger dans le monde merveilleux de Nintendo et de découvrir des images et des détails du lieu. Que ce soit à Osaka ou à Hollywood, le est construit sur le même modèle. ils 'agit d'une réplique du royaume Champignon, quasiment telle qu'on le retrouvera dans Super Mario Bros. Le Film avec de très nombreuses références aux jeux Mario sortis jusqu'à présent. Grâce à différentes vidéos publiées sur le net (dont on vous a fait une petite sélection ci-dessous) on découvre le soin apporté aux détails de cette zone (créée avec l'aide de Shigeru Miyaomoto) qui se veut novatrice par bien des aspects; On y retrouve l'univers de Mario recréé en 3d avec des animatroniques, des personnages en costumes, des écrans vidéos (avec des personnages animés) et des tas d'attractions dont la plus grosse est sans conteste Mario Kart : Bowser's Challenge, un grand huit inédit mélangeant rails et réalité augmentée. A bord d'un petit wagon, les visiteurs muni d'une casquette à visière RA participe à une course folle dont le but principal est de battre la Team Bowser (Bowser et les Koopalings). Le wagon avance tout seul mais il est possible de le déplacer à gauche ou à droite, notamment pour attraper les items. Grâce à la Réalité Augmentée, les héros de Nintendo apparaissent sous forme de personnages animés et évoluent en temps réel tout autour. Il suffit de les regarder et d'appuyer sur un bouton au bon moment pour les dégommer avec l'item en sa possession. Le parcours permet de passer dans divers environnements (sous l'eau, route arc-en-ciel, etc) et se termine face à un Bowser géant (en RA) à affronter. Ce manège (à priori) impressionnant est à l'image de tout le parc qui joue à fond la carte du jeu et de l'interaction. Les visiteurs sont d'ailleurs incités à acheter (une fois) un bracelet connecté afin de récolter des points (collectés sur une appli) en interagissant avec le décor du parc ou en réussissant différents mini jeux disséminés un peu partout. Ainsi, même entre les attractions, les visiteurs jouent avec les personnages et les différents éléments du décors (notamment en tapant sur des blocs ?) Retrouvez ci-dessous différentes captures d'écran en provenance de vidéos vues sur le net. Vous y reconnaîtrez plusieurs jeux comme Super Mario Galaxy ou Yoshi's Island... Vous découvrirez les différentes boutiques (et leurs articles exclusifs) et les plats du chef Toad, ou encore l'intérieur du château de Bowser avec sa bibliothèque, ses plans pour abattre Mario et ses amis ou encore l'usine qui fabrique les Bob-omb. Reste plus qu'à organiser un petit voyage aux Etats-Unis (ou au Japon.)

Plus d'infos sur le parc Super Nintendo World avec nos news précédentes.

,

,

Voir aussi :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube