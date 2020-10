Un coup d'œil sur le Mario Café et les premières boutiques du parc d'attraction Super Nintendo World

Petit à petit le parc d'attraction Universal Super Nintendo World se prépare à accueillir les premiers visiteurs... Grâce au site 4Gamer, on a même presque l'impression que tout est déjà prêt en découvrant la devanture et l'intérieur des premières boutiques du parc. Il est vrai que sans la crise sanitaire du COVID-19, le parc aurait déjà du ouvrir ses portes en 2020. Retrouvez donc sur cette page (ou ICI) les premières images des boutiques du parc prises pour un évènement réservée à la presse. Vous y verrez notamment le Mario Café et ses tables en forme de champignon mais aussi différents articles qui seront mis en ventes dans les allées du parc et bien d'autres choses encore...

Pour rappel, le parc Super Nintendo World ouvrira ses portes au printemps 2021 .

Source : 4gamer