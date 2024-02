Nintendo met fin aux services de réparation des consoles 2DS, New 3DS et New 3DS XL

Si vous avez une Nintendo 2DS, une New 3DS ou une New 3DS XL qui a des "petits" problèmes (ou de gros), de stick, d'écran, de boutons ou autres, il est encore temps de la soumettre au service réparation de Nintendo. Cependant, Nintendo vient de faire savoir, sur son site officiel, qu'au Japon, ce service ne sera bientôt plus pris en charge. Les réparations s'arrêteront une fois que les pièces de rechange seront épuisées et, à priori, seule la New 2DS XL continuera à pouvoir être réparée (en tout cas, pour le moment).

Après vérification, en France, sur la page réparation de Nintendo, les consoles 3DS ont déjà disparu. Les consommateurs peuvent faire réparer leurs Nintendo Switch (standard, OLED ou Lite), leurs Joy-Con ainsi que leur 2DS / New 2DS XL mais il n'y a pas de traces de 3DS. Un formulaire permet néanmoins de tenter une réparation par une console 3DS (standard, New ou XL) mais ce n'est pas gagné puisque toutes nos tentatives ont échoué avec ce message "notre service rencontre actuellement des problèmes et votre demande n'a pas pu aboutir".

Quoiqu'il en soit, c'est une nouvelle page qui se tourne pour la 3DS / 2DS après la fin de l'eShop et celle du jeu en ligne.

