Zelda Breath of The Wild : un joueur recrée dans le jeu les Créatures Divines façon Crop Circles

On ne sait pas ce qui se passe : le passage d'une étoile ou une conjonction d'éléments mystérieux... Mais en ce moment, les fans de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild sont gâtés. On vous a montré plus tôt que le Clan Yiga ne subtilisait pas que des bananes (voir ici) mais aussi qu'il était possible d'obtenir la Master Sword avec seulement avec un fagot de bois et du feu (voir là) Et voilà que l'on découvre qu'un joueur a eu l'idée de faire des dessins sur le sol du jeu façon "crop circles", ces "cercles de culture" tracés dans les champs et dont on ne peut voir le motif qu'en se trouvant en hauteur. Sur ce principe, en utilisant des armes, il a dessiné toutes les créatures divines du jeu ! Il a ainsi dessiné Vah'Naboris avec 245 épées électriques , Vah'Ruta avec 106 longues épées de glace , Vah'Rudania avec 172 longues épées de feu et Vah'Medo avec 258 longues épées de glace . Et pour que le monde entier puisse apprécier son travail, il a eu la bonne idée de faire des vidéos vues du ciel avec Link planant au dessus de ses œuvres Retrouvez ces vidéos sur cette page dans lesquelles vous retrouverez d'autres œuvres : L'Ombre de Foudre de Ganon réalisé avec 416 lames et la Tétralame Mort-Subite reproduite avec 371 épées ! En prime, retrouvez aussi quelques captures d'écran. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour tout savoir sur The Legend Of Zelda: Breath of The Wild, n'oubliez pas nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

VOIR AUSSI:

Source : Reddit