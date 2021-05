La Nintendo Switch reçoit une mise à jour et passe en version 12.0.2

Ce jour, la Nintendo Switch reçoit une mise à jour qui l'a fait passer en version 12.0.2. Alors, autant vous prévenir tout de suite, qu'officiellement du moins, la mise à jour ne change pas grand chose si ce n'est qu'elle amène les sempiternelles "améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur". Le "datamineur" OatmealDome précise toutefois sur son compte Twitter que la mise à jour apporte quelques changements internes sur les "composants du système de base, le pilote bluetooth et le gestionnaire d'applications...

Logiquement, la mise à jour devrait vous être proposée d'office ou à partir du moment ou vous utiliserez les services en ligne de la console mais si vous voulez la lancer directement, il suffit de vous rendre dans les paramètres de la Nintendo Switch, d'aviser l'onglet Console puis "Mise à jour de la console". Notez qu'il est inutile de mettre à jour vos Joy-Con.

Si d'autres infos nous parviennent, nous vous les communiquerons. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires..

[Nintendo Switch System Update]



Firmware version 12.0.2 has been released.



Official patch notes state “stability” as sole change.



The following things have changed:

- core system components

- bluetooth driver

- application manager (pgl)



Probably minor bug fixes… https://t.co/sCK6ObtS51