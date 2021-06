Nintendo Switch : les problèmes continuent suite à la mise à jour 12.0.3 - Comment les résoudre ?

Il y a quelques jours Nintendo a mis à jour les consoles de la famille Nintendo Switch comme la firme le fait de temps en temps, les faisant passer en version 12.0.3 (voir ici.) Seulement quelques heures à peine après avoir lancé la mise à jour, Nintendo l'a subitement retiré du circuit- une première sur Nintendo Switch. Apparemment certains joueurs se plaignaient de rencontrer des problèmes de connexion suite à la mise à jour de la console. Nintendo s'est excusé du problème et quelques heures plus tard, la mise à jour était de retour... L'histoire pourrait donc s'arrêter là sauf que pour ceux ayant téléchargé la mise en jour avant son retrait, forcément les soucis continuent. Le site Nintendo Life a ainsi répertorié pas mal de soucis de connexion qui perdurent depuis le déploiement de la mise à jour 12.0.3 . dont certains avec l'erreur 2123-1502

A la rédaction, on peut témoigner que depuis la mise à jour de la console, régulièrement, les connexions à l'eShop ou le jeu en ligne ne fonctionnent pas pour certains d'entres-nous et il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour enfin réussir à se connecter. Lorsque l'on télécharge un jeu ou une mise à jour, il n'est pas rare non plus que les téléchargements échouent au dernier moment, exigeant une nouvelle tentative pour les terminer. A priori, les problèmes se résolvent toujours avec plusieurs tentatives et ne touchent qu'une minorité de joueurs mais tout de même c'est assez agaçant.

Ainsi si vous êtes touché par ce genre de problème, vous pouvez essayer différentes solutions comme réinitialiser vos paramètres de connexion et ainsi re-rentrer vos identifiants et vos codes Wi-Fi. Vous pouvez aussi essayer de vider le cache de la console sachant que cela enlèvera tous les mots de passe, les identifiants, l'historique, etc. (voir la marche à suivre en bas de page.) Si cela ne fonctionne pas vous pouvez évidemment contacter le service Assistance de Nintendo- en cliquant LA.

Evidemment, on peut aussi penser qu'une prochaine mise à jour devrait arranger tout ça- en tout cas on l'espère ! En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences dans les commentaires.

Dans cet article, vous apprendrez comment vider le cache (supprimer données de site Web en cache) pour chaque utilisateur sur Nintendo Switch. Sélectionnez Paramètres système dans le menu HOME. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Système . Faites défiler à nouveau vers le bas et sélectionnez Options de formatage . Sélectionnez Réinitialiser le cache . Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez effacer les données mises en cache, puis sélectionnez Réinitialiser pour confirmer. Cela supprimera les identifiants, mots de passe, cookies, historiques et autres données de site Web mis en cache. Cela n'affectera pas les jeux téléchargés de l'utilisateur ou les données de sauvegarde de jeu.

Source : Nintendolife