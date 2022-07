Ubisoft tire sa révérence sur Wii U - Les services en ligne de Rayman Legends, Assassin's Creed 3 et ZombiU ferment définitivement

Près de 10 ans après le lancement de la Wii U, Ubisoft annonce la fermeture des services en lignes de trois jeux, dont deux véritablement emblématiques de la console au GamePad de Nintendo. Si vous faîtes partie du club des irréductibles qui continuent de jouer sur Wii U, sachez qu'à partir du 1er septembre 2022 , vous ne pourrez plus utiliser les fonctionnalités en ligne ni même lier les comptes Ubisoft aux jeux suivants : Rayman Legends, Assassin's Creed 3 et ZombiU. C'est aussi le cas d'autres jeux Ubisoft tournant sur PS3, Xbox 360 et PC dont vous pouvez retrouver le détail ICI.

Source : Ubisoft