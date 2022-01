PS5 : voilà à quoi pourrait ressembler une Playstation Portable nouvelle génération

Souvenez-vous en 2004 , une nouveau chapitre de la guerre des consoles s'ouvrait entre Nintendo et Sony avec les sorties respectives de leurs consoles portables, la NDS et la PSP. Après des années de règne sans partage sur le créneau des portables, Nintendo voyait tout d'un coup sa suprématie remise en cause par SONY, bien décidé à réitérer sur portable, son insolent succès sur le marché des consoles de salon. A l'époque d'ailleurs, beaucoup de joueurs et d'observateurs voyaient déjà Nintendo mordre la poussière avec sa NDS qui semblait ne pas vraiment faire le poids face aux spécificités de la PSP. Il est vrai que la "Playstation Portable" de SONY portait bien son nom et apparaissait comme un vrai rêve de joueurs en permettant (déjà) de jouer n'importe où à des jeux jusque-là réservés aux consoles de salon. Cependant contre toute attente, même si la PSP rencontrera un grand succès avec près de 82 millions d'exemplaires vendus dans le monde, elle n'arrivera pas à faire tomber Nintendo de son piédestal, la NDS s'écoulant dans le même temps à 154.02 millions d'exemplaires. Pour autant, encouragé par ce premier succès, SONY élèvera encore le niveau en sortant dès 2011/2012, la PS Vita, un monstre de technologie qui malgré ses spécificités techniques aura plus de mal à trouver son public et devra à l'arrivée se contenter de "seulement" 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde (contre 75,94 millions pour la 3DS.)

Suite à cet échec, SONY abandonnera le marché des consoles portables à Nintendo qui en profitera pour lancer la Nintendo Switch, une console hybride à la fois console portable et console de salon. Un concept fort permettant à Nintendo de ne plus disperser ses ressources en développant en parallèles deux catalogues contenant parfois les mêmes jeux- ce qui devenait problématique, les versions portables étant souvent downgradées. Aujourd'hui, la Nintendo Switch est un succès incroyable avec près de 80 millions d'exemplaires écoulés dans le monde en seulement 4 ans et l'avenir semble radieux, même si la puissance de la console apparait de plus en plus comme une limite frustrante. Et si Nintendo finira bien par sortir un nouveau modèle de Switch plus puissant, certains ne peuvent s'empêcher d'imaginer ce que donnerait le concept de la Switch si Sony s'y intéressait tout d'un coup. Le site Yanko Design vient ainsi de publier les images d'un mock-up créé par Andrea Gallarini et Nicola Pezzotti. Grâce à eux, on découvre ce que pourrait donner une Playstation Portable nouvelle génération forcément élégante et puissante, s'inspirant et se confondant même avec la PS5. Ecran OLED ultra-HD, haut-parleurs Surround , boutons et sticks façon DualSense, chargeur sans fil et compatibilité PlayStation Connect, les concepteurs de cette super PSP ont pensé chaque détail, transformant même la console en manette de la PS5, pour ne pas dire en GamePad façon Wii U.

A dire vrai, vu le succès de la Nintendo Switch et son positionnement, on se demande pourquoi SONY ne s'est pas déjà lancé dans l'aventure. Peut-être que ce mock-up leur donnera des idées... En attendant, retrouvez quelques images de cette PSP New Gen et plus encore sur le site Yanko Design. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Yankodesign