RoboCop: Rogue City : le chef d'œuvre de Paul Verhoeven obtient une suite vidéoludique sur PS5 et Nintendo Switch

A la fin des années 80 sortait au cinéma un film qui allait profondément impacter l'industrie du divertissement, RoboCop. Réalisé par Paul Verhoeven dont c'était le premier film américain, RoboCop racontait la quête d'identité d'un policier brutalement assassiné et revenu à la vie sous forme de robot, mi-homme mi-machine. Film d'anticipation aux allures de comics US et de western urbain, le film était surtout une critique au vitriol de notre société de consommation. Plusieurs itérations sont sorties par la suite, plus ou moins réussies et il y a même eu une série télé. En 2014 , le film a eu droit à un reboot totalement raté et on attend pour cette année , un nouvel opus sur grand écran. Comme si cela ne suffisait pas, on apprend suite au NACON Connect 2022 que Murphy allait reprendre du service dans un jeu vidéo nommé RoboCop: Rogue City. Au programme : la ville de Détroit, toujours aussi corrompue et le retour de l'acteur original, Peter Weller dans le rôle titre. En attendant d'autres détails, retrouvez le premier trailer du jeu ci-dessous.

RoboCop: Rogue City est attendu en juin 2023 sur PC, Playstation 5 et Nintendo Switch. Jen prendrai pour un dollar !