Nintendo Switch Online - Dérapez comme un fou furieux avec Ridge Racer 64

Les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vont pouvoir profiter du week-end pour (re)découvrir Ridge Racer 64 sur la Console Virtuelle de la Nintendo 64. Seul ou en multijoueur, vous allez pouvoir démontrer vos prouesses en matière de dérapages contrôlés.

Ce jeu de course à grand succès arrive sur la Nintendo 64, avec des graphismes foudroyants et un mode à quatre joueurs à couper le souffle.



RR64 envoie une vingtaine de chars différents dévaler huit circuits ouverts, y compris tous les circuits de Ridge Racer et Ridge Racer Revolution, plus trois circuits exclusifs pour la N64. Le tout nouveau mode à quatre joueurs est tout particulièrement impressionnant, avec une vitesse de défilement époustouflante, aucune perte des détails et aucun brouillard. En mode solo, des modèles de voitures riches en polygones et en couleurs et une vitesse de défilement rapide offrent une expérience de course puissante qui scotchera les plus grands amateurs de vitesse à leur siège.



Les graphismes incluent des détails subtils tels que les éclats des phares, les rais des phares arrière, les roues fumantes et les feux de signalisation. RR64 ne comporte heureusement aucun décor 2D, communément appelés « panneaux d'affichage » par les développeurs. Les lois de la physique sont appliquées avec rigueur dans RR. Les voitures rebondissent sur les barrières de sécurité et entre elles comme des balles de ping-pong et celles qui s'éloignent de la trajectoire invisible de la course se mettent à tournoyer de manière incontrôlée. Le contrôle des dérapages dans chacune des quatre classes de vitesse de RR64 est l'un des plus gros défis à relever, mais à l'instar de la plupart des jeux de course d'arcade, RR64 vous donne le choix entre une transmission manuelle ou automatique.



Ridge Racer 64 a été le premier jeu développé par Nintendo Software Technology Corporation, l'équipe de développement interne de Nintendo basée à Redmond, dans l'État de Washington, qui a ensuite développé Wave Race: Blue Storm pour le Nintendo GameCube.