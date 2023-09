Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Le successeur spirituel de Suikoden dévoile un nouveau trailer

Si il y a bien un titre qu'attendent impatiemment les fans de Suikoden, c'est Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Alors que les développeurs ont annoncé récemment repousser le jeu en 2024 afin de pouvoir le peaufiner, Rabbit and Bear Studios et l'éditeur 505 Games n'ont pas loupé le coche et se sont offert une petite place sur le dernier Nintendo Direct. Au menu, un nouveau trailer, et une date de sortie à présent décalée au 23 avril 2024 sur Nintendo Switch.

Menez plus de 100 héros uniques et sauvez Allraan, une contrée déchirée par la guerre, dans ce titre qui apporte une touche de modernité au genre du JRPG. Affrontez vos ennemis aux cours de duels stratégiques et d'intenses batailles, gérez votre quartier général et créez votre groupe de six personnages idéal pour mener à bien votre lutte contre l'empire Galdéen assoiffée de pouvoir. Écrivez votre histoire à la pointe de l'épée lorsqu'Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes fera son arrivée le 23 avril 2024 sur Nintendo Switch.