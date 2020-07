Eiyuden Chronicle est prévu sur console Nintendo... Nouvelle génération

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est un J-RPG prometteur et ambitieux développé par Rabbit & Bear Studios, un studio japonais réunissant les principaux créateurs de la série Suikoden. Le développement du jeu n'en est qu'à ses débuts et une campagne Kickstarter sera lancée dès demain avec l'espoir de récolter près de 500 000 dollars afin de sortir le jeu en 2022 sur PC. D'autres paliers devraient permettre au jeu de sortir aussi sur PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch, ou peut-être plutôt sur la prochaine Nintendo Switch.

Les développeurs prétendent ne rien savoir mais évidemment, en deux ans, beaucoup de choses peuvent se produire... Les développeurs s'adapteront en fonction de la situation. C'est en tout cas la première fois qu'un jeu est prévu sur la prochaine console de Nintendo. A noter qu'avec le lancement du Kickstarter, un premier trailer de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sera publié.