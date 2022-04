Eiyuden Chronicle: Rising - Le prequel de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes disponible début mai sur Nintendo Switch

Alors que la sortie de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes avait été repoussée à 2023 en juin dernier, un autre titre de la licence de Rabbit & Bear Studios avait été très (trop) brièvement présentée au public : Eiyuden Chronicle: Rising. Si nous n'avons à ce jour encore aucune vidéo de ce projet de RPG en 2,5D, le studio vient de confirmer ce jour que le titre serait disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents le 10 mai prochain. Si nous n'avons toujours pas de vidéos à nous mettre sous la dent pour apercevoir cet épisode, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières informations officielles communiquées, ainsi que des visuels des personnages du jeu. Nous savons en revanche que le prix sera de 14,99€ sur l'eShop.

A moins d'un mois de la sortie du jeu, nous espérons que Rabbit & Bear Studios et 505 Games communiqueront rapidement en nous montrant les premiers visuels. Quand on sait que le studio est dirigé par Yoshitaka Murayama qui est le créateur de Suikoden, on s'attend forcément à quelque chose d'énorme.

Après qu’un tremblement de terre ait rendu accessible les tumulus runiques sous la ville de New Nevaeh, la région d’Allraan est assaillie d’aventuriers et de marchands en quête de richesse. C’est parmi eux que trois héros se rencontrent : CJ, l’honorable chasseuse de trésor, et Garoo, le mercenaire anthropomorphe, qui espèrent trouver la Lentille Runique, source de magie, tandis qu’Isha, jeune maire suppléante, veut reconstruire sa ville.

En plongeant dans les entrailles de la terre, les joueurs pourront expérimenter des combats des plus satisfaisants à base de dash, d’attaques rapides avec CJ, de sorts à distance avec Isha et de grands coups d’épée avec Garoo. Pour vaincre les boss, il faudra faire preuve de dextérité. En changeant de personnage à la volée, il sera possible de déclencher des combos dévastateurs et des pouvoirs spéciaux, le tout dans un environnement 2.5D resplendissant.

Dans les tumulus runiques se cache un complot des plus profonds qui aura des conséquences dans tout l’univers Eiyuden Chronicle. Eiyuden Chronicle: Rising prépare les joueurs à ce qui les attendra dans l’aventure Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.