Eiyuden Chronicle: Rising - La version physique est repoussée au mois de mars

Si 2023 signe la sortie de Eiyuden Chronicle sur Nintendo Switch et supports concurrents, se présentant comme le successeur spirituel de Suikoden. Mais 2023 signe également la sortie en version physique de Eiyuden Chronicle: Rising, le Préquel prenant la forme d'un J-RPG. Initialement attendu pour la fin du mois de janvier 2023, Red Art Games en charge de l'édition vient d'annoncer que la sortie était repoussée au 10 mars 2023, et que le jeu serait officiellement proposé au prix de 34,99€.

L'occasion sera donc idéale pour découvrir le titre si comme votre serviteur le dématérialisé n'est pas une chose que vous appréciez particulièrement. Si vous n'en avez pas eu l'occasion, vous pouvez également lire le test de Eiyuden Chronicle: Rising, rédigé par l'ami Thatgunman juste-ici.

Discover the world of Eiyuden Chronicle in #EiyudenChronicleRising????, the latest JRPG from the makers of Suikoden!



????Pre-order physical #NintendoSwitch, #PS5 or #PS4 copies and receive the game's soundtrack CD for free: https://t.co/eFFgVjVxB7



ℹ️ €34.99 | Out March 10th, 2023 pic.twitter.com/cGM8y2ohpa