Yoshitaka Murayama le créateur de Suikoden et Eiyuden Chronicle est décédé

Triste journée, le créateur des sagas Suikoden et Eiyuden Chronicle, Yoshitaka Murayama, vient de nous quitter. Né le 11 septembre 1971 , ce créateur japonais est décédé de suite de maladie le 6 février dernier , à quelques mois de la sortie de son futur jeu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Il était particulièrement connu pour sa collaboration avec Konami jusqu'en 2002 , son studio de développement Blue Moon Studio mais surtout pour sa série de jeux Suikoden. Il laisse derrière lui un grand vide dans le monde des créateurs de J-RPG de renom et un encore plus grand vide dans le cœur de ses proches. C'est le studio Rabbit& Bear Studios qui travaille sur le prochain Eiyuden Chronicle qui nous a appris cette triste nouvelle dans le communiqué ci-dessous :

Bonjour à tous, C'est avec un cœur lourd et une profonde tristesse que nous devons vous informer que le scénariste et chef de Rabbit& Bear Studios, Yoshitaka Murayama, est décédé le 6 février suite à des complications d'une maladie en cours. Murayama a commencé à créer Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes en 2020 grâce au soutien de ses fans sur Kickstarter. Tout au long des trois années de développement du jeu, c'est la passion de ses fans qui a continué à nourrir sa vision créative et à le motiver à s'investir pleinement dans le projet. Son travail acharné sur Eiyuden Chronicle en tant que scénariste est terminé, mais en tant que collègues et amis, nous sommes attristés de savoir qu'il ne pourra pas voir les réactions de ses fans. Cependant, même avec ces sentiments, nous devons accepter la réalité qu'il n'est plus avec nous et continuer à faire avancer son rêve en publiant Eiyuden Chronicle au monde entier. Nous voulons maintenir son héritage et sa vision avec ce jeu et nous savons qu'il aurait voulu que le monde riche qu'il a créé avec Eiyuden Chronicle continue à vivre. Sa famille apprécie sincèrement vos prières et votre soutien, mais vous demande de respecter votre intimité et de ne pas envoyer de fleurs, de courrier ou d'autres offrandes. Nous aurons plus d'informations sur les changements organisationnels de Rabbit & Bear ainsi que sur les changements apportés à certaines des récompenses Kickstarter dans un futur proche.