Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars - Retrouvez les deux premier opus de la licence en 2023 en version remasterisée

Voilà une nouvelle qui risque de faire plaisir à notre JDG national ! Se présentant comme un des pilliers du RPG sur consoles PlayStation, et ayant même eu droit à un épisode sur Nintendo DS baptisé Suikoden Tierkreis, la licence Suikoden revient en 2023 sur différents supports dont la Nintendo Switch avec une compilation des deux premier opus, sobrement intitulée Suikoden avec Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars. Dévoilé à l'occasion du Tokyo Gale Show, cette compilation ne révolutionnera pas les jeux de base, mais promet de nous offrir de nouvelles améliorations graphiques, sonore, et de gameplay :

Améliorations graphiques Les sprites et les environnements sont agrémentés de nouveaux effets comme l’éclairage, des nuages et animations d’ombres. Des flammes vacillantes, de la fumée, le mouvement des feuilles et des insectes : autant de détails qui composent une ambiance pleine de vie !

Les effets et la mise en scène ont été repensés, pour donner un nouveau coup de projecteur aux séquences mémorables des titres. Nouvelles illustrations pour les personnages Les portraits de chaque personnage ont été mis à niveau en HD. Junko Kawano, qui a créé les personnages de la version originale de Suikoden sortie en 1995, a redessiné tous les portraits pour Suikoden I HD Remaster Gate Rune War. Améliorations du son Sons de l’environnement – Un grand nombre de sons qui n’étaient pas présents dans la version originale, comme le courant de l’eau, le vent, les insectes et les bruits de pas de course ont été ajoutés, rendant l’expérience plus immersive.

Sons des affrontements – Tous les effets sonores sont désormais en HD. En plus de l’impact des sons en 3D, le réalisme du sound design augmente grandement le dynamisme des batailles ! Améliorations du système de jeu Différentes nouvelles fonctionnalités sont implémentées, telles qu’un journal de dialogues, des batailles automatiques ou encore des batailles à double vitesse.

Attendue pour 2023 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir le trailer de la compilation ci-dessous.

À propos de Suikoden Suikoden est sorti en 1995 sur PlayStation. Basé sur le roman classique chinois Au bord de l’eau, il s’agit du premier titre de la franchise RPG iconique de KONAMI, qui raconte l’histoire des guerriers porteurs de Vraies Runes de l’Empire de la Lune Écarlate. Le protagoniste, fils de l’un des cinq généraux de l’Empire, rassemble 108 Étoiles de la Destinée et amis afin de lutter contre la domination oppressive de l’Empire en ruine. L’histoire touchante qui met en scène les liens unissant famille et amis a été acclamée dans le monde entier. Le système de jeu original de Suikoden, centré sur la magie des Runes et les 108 Étoiles de la Destinée à recruter a été repris dans les autres titres de la série. Le gameplay comprend également la gestion de la base, qui permet de renforcer l’armée, et des batailles opposant des armées. Les mécaniques ambitieuses du jeu servent le caractère grandiose de l’histoire.