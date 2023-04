Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars obtient sa classification à Taiwan - Annonce imminente pour l'Europe

2023 est décidément l'année des remasters, tout éditeur confondu. Les fans de Tactical-RPG attendent sans aucun doute la sortie de Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars annoncé pour courant 2023 sur Nintendo Switch. Si nous n'avons pas encore de date officielle à nous mettre sous la dent, cela de devrait être qu'une question de jour avant que nous soyons fixés. Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars vient justement d'obtenir sa classification du côté de Taiwan, ce qui laisse penser que la classification Européenne, et donc sa date de sortie ne devraient pas tarder.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars was just rated in Taiwan. Hopefully this means a release date announcement is coming soon.



