Suikoden I & II HD Remaster repoussé à une date indéterminée

C'est une nouvelle dont on se doutait et qui risque de faire hurler notre JDG national, initialement annoncé pour une sortie courant 2023, Suikoden I & II HD Remaster vient d'être repoussé ce jour à une date indéterminée. C'est Konami qui vient de faire un communiqué officiel, mettant en avant le besoin de l'équipe de développement de peaufiner les détails de ce remaster pour une sortie, on l'espère, en 2024. En attendant de nouvelles informations sur le jeu, nous vous laissons re-découvrir le trailer de présentation de la compilation.

À propos de Suikoden Suikoden est sorti en 1995 sur PlayStation. Basé sur le roman classique chinois Au bord de l’eau, il s’agit du premier titre de la franchise RPG iconique de KONAMI, qui raconte l’histoire des guerriers porteurs de Vraies Runes de l’Empire de la Lune Écarlate. Le protagoniste, fils de l’un des cinq généraux de l’Empire, rassemble 108 Étoiles de la Destinée et amis afin de lutter contre la domination oppressive de l’Empire en ruine. L’histoire touchante qui met en scène les liens unissant famille et amis a été acclamée dans le monde entier. Le système de jeu original de Suikoden, centré sur la magie des Runes et les 108 Étoiles de la Destinée à recruter a été repris dans les autres titres de la série. Le gameplay comprend également la gestion de la base, qui permet de renforcer l’armée, et des batailles opposant des armées. Les mécaniques ambitieuses du jeu servent le caractère grandiose de l’histoire.

À propos de Suikoden II Il s’agit du second titre de la franchise Suikoden, sorti en 1998. Cette suite prend place trois ans après l’histoire du premier titre et étoffe davantage les systèmes de jeu propres à Suikoden tels que la magie des Runes, les 108 Étoiles de la Destinée, la gestion de la base et les batailles d’armées, appréciés par les joueurs. Trois amis d’enfance, dont le protagoniste, sont secoués par les méandres du destin. L’histoire, qui dépeint la psychologie de chacun des personnages, a ému de nombreux fans et s’est hissé au rang d’icône de la série Suikoden.