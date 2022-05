Eiyuden Chronicle : Rising - L'Action-RPG de Rabbit & Bear Studios disponible sur Nintendo Switch

En attendant la sortie de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes en 2023 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, le développeur Rabbit & Bear Studios supporté par 505 Games ont préparé aux joueur un préquel à cette aventure dénommée Eiyuden Chronicle : Rising. Quittant l'aspect Tactical-RPG pour s'orienter vers l'Action-RPG en 2,5D, le titre est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99€. Vous trouverez ci-dessous le trailer de lancement du jeu ainsi qu'un communiqué officiel. Et si vous le souhaitez, le test de notre ami Thatgunman est également disponible juste-ici.

Alors qu’elle était autrefois une ville prospère du continent d’Allraan, un tremblement de terre a réduit New Neveah à l’état de ruines. Cependant, tout n’est pas perdu, ce tremblement de terre rendant accessibles des tumulus runiques enfouis sous la surface terrestre. Alors que les habitants s’affairent à reconstruire leur ville, des aventuriers des quatre coins du monde se lancent quant à eux dans les explorations des souterrains à la recherche des puissantes Lentilles Runiques. C’est alors que nos trois jeunes héros se retrouvent, plongés dans une aventure qui aura des conséquences sur tout l’univers Eiyuden Chronicle.

CJ est une chasseuse de trésor insouciante mais pas moins sûre d’elle, espérant ramener chez elle des trouvailles à la hauteur du nom qu’elle porte. Isha, lanceuse de sorts et fille du maire disparu de New Neveah, s’assure que les pilleurs paient leurs dus afin de reconstruire la ville. Quant à Garoo, le mercenaire anthropomorphe, celui-ci a beau dire qu’il n’est là que pour l’argent, son cœur est en réalité aussi gros que son épée.

En maitrisant les styles de combat propres à chaque personnage, les joueurs pourront expérimenter des combats des plus satisfaisants, des double-sauts de CJ, aux pouvoirs magiques de glace et de téléportation d’Isha, en passant par les contre-attaques destructrices de Garoo et de son épée. Face aux imposants boss, les Link Attacks, ces combos dont il faut maitriser le timing, seront essentiels pour infliger des dégâts considérables.

Eiyuden Chronicle : Rising met en avant des panoramas sublimes : forêts infestées de monstres, ruines mystiques ou encore monts enneigés, dans un style graphique unique combinant 3D et adversaires peints à la main. La bande-originale aux inspirations nostalgiques accompagnent ces visuels des plus vifs, faisant d’Eiyuden une proposition idéale pour les vétérans du genre comme pour les nouveaux venus.

De nombreuses missions attendent les joueurs. Ils pourront par exemple venir en aide aux habitants de New Neveah en récupérant des matériaux lors d’assauts de donjons. En réparant les magasins de la ville, il leur sera possible de dégoter de nouvelles armes, armures et accessoires. Enfin, des éléments cosmétiques, des équipements spéciaux et des marchandises récupérés en jeu seront transférable dans Hundred Heroes. Tout cela servira aux joueurs qui se lanceront dans une fable pleine de retournement avec l’arrivée en 2023 d’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam, Epic Games Store, et 505 Games est heureux d’annoncer que le jeu sortira également sur Nintendo Switch.