Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes bat des records sur Kickstarter

Annoncé il y a quelques jours de cela, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est sur les lèvres de tous les fans de la série Suikoden, un classique du J-RPG initialement sortie sur Playstation. Présenté comme étant la suite spirituelle de celle-ci beaucoup de joueurs sont très enthousiastes à l'idée de voir ce projet se concrétiser afin de pouvoir mettre les mains dessus.

Disponible depuis peu sur Kickstarter, pour une campagne participative, le jeu a d'ores et déjà atteint son premier objectif haut la main. À l'heure actuelle, le projet a atteint la somme de plus de 1 850 000€ et est sur le point d'atteindre son dernier objectif. Il semblerait qu'Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes se soit créé une excellente notoriété auprès des fans du monde entier. Retrouvez cette campagne via le lien ici.

Rappelons que Junko Kawano (ancien Lead Designer de Suikoden 1 et Suikoden IV), Junichi Murami (Directeur Artistique sur Castlevania : Aria of Sorrow) et Motoi Sakuraba (Compositeur de la série Tales of et Valkyrie Profile), etc. sont à la tête de ce projet ambitieux ce qui nous promet une aventure unique et enchanteresse.

Pour rappel, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est prévu en automne 2022 . Malheureusement, les développeurs n'ont pas prévus de version Nintendo Switch mais sur une hypothétique "prochaine génération de console de Nintendo". Si cela vous intéresse, nous vous invitions à consulter notre news à ce sujet ici.

Source : Kickstarter