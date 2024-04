Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 505 Games s'excuse et annonce l'arrivée d'un patch sur Nintendo Switch

Officiellement disponible depuis le 23 avril 2024 sur Nintendo Switch pour le plus grand bonheur des fans de la licence Suikoden, les problèmes techniques de la version hybride de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroessont sont malheureusement venus gâcher la fête pour de nombreux joueurs. Alors que la version physique ne sera disponible que le mois prochain, beaucoup de joueurs attendaient un retour de Rabbit & Bear Studios et de l'éditeur 505 Games pour d'éventuelles corrections à venir. C'est finalement 505 Games qui a pris la parole en publiant un tweet pour s'excuser, et annoncer qu'un patch était bien en préparation.

We are aware of issues surrounding the current version of @Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes on the Nintendo Switch and we’re addressing them as a maximum priority...