Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes dévoile sa roadmap pour ses DLC

Sorti en avril dernier sur Nintendo Switch et supports concurrents, la suite spirituelle de la licence Suikoden dénommée Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes va revenir faire parler d'elle en 2025 avec la sortie de 3 nouveaux DLC. Ce sont en tout 3 vagues qui sont attendues entre février et avril. Chaque pack sera vendu au prix de 7,99 € et permettra d'en savoir plus sur le point de vue de chacun de nos héros sur les événements qui se déroulent à Allraan.

Chapitre de Marisa - 27 Février 2025 Dans l'extension Marisa, vous en saurez plus sur son parcours en tant que Gardienne. L'histoire tourne autour de sa rencontre avec une jeune fille enchantée, fascinée par les ruines anciennes et qui finit par devenir la compagne chérie de Marisa. Cependant, des forces mystérieuses et sinistres sont en jeu, et le duo entreprend de découvrir les secrets entourant l'énigmatique « Enfant de la Rune ». Chapitre de Seign - 13 Mars 2025 Cette extension de l'histoire vous immerge dans la saga, en observant les événements du point de vue de Seign et de ceux qui se sont séparés de la troupe de Nowa pour faire face à une certaine « situation difficile » au sein de l'empire galdéen. Que s'est-il passé à l'intérieur de l'empire pendant leur séparation ? De plus, quels rôles secrets Seign et ses alliés ont-ils joué, influençant dans l'ombre le déroulement du drame ? Chapitre de Markus - 3 Avril 2025 Dans cette extension de l'histoire, Markus, Carrie et Nowa se préparent à une découverte intrigante. Une anomalie baptisée « Distorsion du Menhir » a débloqué un mystérieux portail de téléportation. S'aventurant en trio, ils se préparent à plonger dans le royaume énigmatique de l'au-delà. Quelles vérités cachées les attendent ? Peut-être que les révélations feront la lumière sur le passé obscur de Markus, déterrant des secrets enfouis depuis longtemps. En retenant leur souffle, ils s'apprêtent à découvrir une histoire extraordinaire.