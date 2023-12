Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes dévoile une nouvelle bande-annonce de gameplay

Projet le plus financé sur Kickstarter en 2020, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes revient en cette fin d'année avec une toute nouvelle bande-annonce. 505 Games et Rabbit & Bear Studios nous proposent 6 minutes de gameplay pour tout savoir sur le titre, avant sa sortie toujours prévue pour le 23 avril 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons la découvrir ci-dessous.

Mettant l’emphase sur des aspects clés d’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, ce trailer s’intéresse particulièrement aux fameux 100 héros, au monde d’Allraan, aux personnages principaux, aux prestigieux doubleurs de ce casting, aux combats au tour par tour intenses, à l’amélioration du quartier général, aux mini jeux et aux activités secondaires. Tout droit sorti de l’esprit des légendaires Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV), Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes offre une expérience de combat au tour par tour unique. Les 6 personnages que les joueurs décideront d’amener en combat seront à la base d’opportunités de gameplay variées et profondes. Mais ce n’est pas tout, puisque les joueurs pourront profiter de visuels 2D/3D splendides et d’une histoire dense composée de plus de 100 personnages jouables. Le gameplay est quant à lui pensé pour croiser ce qui fait la beauté des JRPG classiques aux standards modernes.