Song of Nunu: A League of Legends Story confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Dévoilé il y a un peu plus de 2 semaines, Song of Nunu: A League of Legends Story a profité du Nintendo Direct pour dévoiler aux joueurs sa date de sortie. Il ne faudra pas patienter beaucoup puisque Riot Forge a confirmé que son jeu d'aventure sera disponible à partir du premier novembre sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons (re)découvrir pour l'occasion le dernier trailer en date du jeu ci-dessous.

Song of Nunu: A League of Legends Story embarque les joueurs dans une aventure narrative inoubliable aux côtés de Champions appréciés de League of Legends, notamment des deux meilleurs amis Nunu et Willump. Les joueurs voyageront à travers les contrées accidentées de Freljord, un territoire de glace frappé par des blizzards impitoyables, où rôdent des loups féroces et où règne la magie. Ils devront faire fonctionner leurs méninges pour progresser dans ce paysage glacé et découvrir les secrets enfouis sous la neige.