Song of Nunu: A League of Legends Story - Les champions venus du froid démarrent leur aventure sur Nintendo Switch

Riot Forge et Tequila Works nous proposent de découvrir les Champions Nunu et Willump de League of Legends sous un nouveau jour avec la sortie du jeu d'aventure Song of Nunu: A League of Legends Story. Disponible depuis le 1er novembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Notre test dédié quant à lui arrivera prochainement dans nos colonnes.

Deux meilleurs amis, une aventure extraordinaire. Suivez Nunu et son meilleur ami Willump dans une aventure au cœur des terres glacées de Freljord. Découvrez le lien indestructible qui unit le petit garçon au yéti, lors d’un incroyable voyage à travers une région aussi magnifique que dangereuse. Vous y rencontrerez de nouveaux alliés et ferez face à des ennemis, dans une aventure qui mêle famille, amitié et magie. Song of Nunu: A League of Legends Story est une aventure narrative solo développée par Tequila Works. Plongez dans un récit immersif qui se déroule dans les steppes encore inexplorées de Freljord, où chaque pas enneigé vous rapproche un peu plus de la vérité sur le passé de Nunu et Willump. FORGEZ UN LIEN INDESTRUCTIBLE

Jouez Nunu, un jeune garçon qui part à la recherche de sa mère avec l'aide de son meilleur ami Willump. Unis par une imagination débordante et un amour partagé des boules de neige, les deux amis devront collaborer pour s'élancer dans Freljord et sauver cette région, tout en se protégeant des dangers qui rôdent dans ces terres froides. DÉBLOQUEZ UN MONDE EXTRAORDINAIRE

Déplacez-vous à travers les contrées de Freljord, un territoire de glace frappé par des blizzards impitoyables, et où rôdent loups féroces et magie. Faites fonctionner vos méninges pour progresser dans ce paysage glacé et découvrir les secrets enfouis sous la neige. REJOIGNEZ DES CHAMPIONS LÉGENDAIRES

Rencontrez de puissants champions de League of Legends originaires de Freljord : Braum, Ornn, Volibear, et Lissandra, dont le pouvoir maléfique menace d'engloutir le monde entier dans la glace obscure. L'amitié triomphera dans Song of Nunu: A League of Legends Story.