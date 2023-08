Song of Nunu: A League of Legends Story se dévoile sur Nintendo Switch

Nouveau projet de Tequila Works et publié par Riot Forge, Song of Nunu: A League of Legends Story se présente comme une aventure narrative inoubliable mettant en avant le tandem Nunu / Willump. Si a l'heure actuelle nous n'avons pas encore de confirmation de date de sortie, Riot Forge nous demande de patienter jusqu'à cet automne pour de nouvelles informations. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Song Of Nunu: A League of Legends Story™ emmènera les joueurs dans une aventure narrative inoubliable avec Nunu et Willump, deux meilleurs amis à la recherche de secrets à percer. Les joueurs pourront découvrir le lien indestructible qui unit les deux personnages et rencontreront des Champions légendaires sur leur chemin. Tous les mystères de Freljord, une région splendide mais dangereuse de League of Legends, seront révélés !