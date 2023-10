Song of Nunu: A League of Legends Story dévoile un clip musical : You and Me Makes Us

Avec 12 petits jours à patienter jusqu'à sa date de sortie, Riot Forge et Tequila Works nous proposent de découvrir un nouveau trailer dédié à leur jeu Song of Nunu: A League of Legends Story. Plus précisément, c'est un clip musical dénommé You and Me Makes Us qui nous est présenté ce jour, et que nous vous laissons visionner ci-dessous. Pour rappel, Song of Nunu: A League of Legends Story sortira officiellement le 1er novembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Cette chanson originale, intitulée « You and Me Makes Us », est écrite et interprétée par le chanteur-compositeur angelino DEEGAN et est co-éditée par Riot Games Music et The Hit House Global Publishing BMI. Le clip animé restitue avec brio le lien indestructible qui unit Nunu et Willump, et également les terres glacées de Freljord. C’est aussi la première fois que l’on voit Volibear ; qui apparaîtra dans Song of Nunu aux côtés d’autres Champions légendaires de League of Legends.