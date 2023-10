Song of Nunu: A League of Legends Story nous conte son histoire dans un nouveau trailer

La licence League of Legends n'est pas prête d'arrêter d'étendre son Lore via divers spin-off. Dernier titre en date, Song of Nunu: A League of Legends Story nous propose de vivre les aventures de Nunu et de son Yéti Willump dans un jeu imaginé par Tequila Works. En attendant de pouvoir poser nos main sur le jeu le 2 novembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir l'intrigue du jeu à travers un tout nouveau trailer.

Développé par Tequila Works et publié par Riot Forge, Song of Nunu : A League of Legends Story™ entraîne les joueurs dans l'ultime road trip avec les meilleurs amis Nunu et Willump. Les joueurs devront faire de la randonnée, de l'escalade et de la luge pour traverser le Freljord, une terre gelée remplie de blizzards violents, de loups féroces et d'enchantements. Les joueurs doivent faire preuve d'intelligence pour progresser dans le paysage gelé et découvrir les secrets cachés sous la glace.