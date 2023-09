Princess Peach: Showtime! Le jeu de la princesse Peach se dévoile enfin un peu plus

Grosse surprise du Nintendo Direct du juin dernier , le jeu Princess Peach s'est enfin trouvé un nom, une date de sortie et a dévoilé moult détails lors de ce Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Il faudra donc désormais l'appeler Princess Peach: Showtime! et compter sur lui dès le 22 mars prochain sur Nintendo Switch. Dans cette toute nouvelle aventure pour la princesse, pas question d'être kidnappée, en se rendant au Théâtre de l'Étincelle, celle-ci se rend compte que le spectacle s'apprête à être gâché par Syrah, une toute nouvelle menace.

Peach devra alors sauver le show en endossant moult costumes aux pouvoirs divers et ainsi assurer le spectacle elle-même. Entre costume de détective, costume d'épéiste ou encore habits de kung-fu, Peach s'apprête à vous montrer toutes ses facettes dans un jeu qui s'annonce fou.

La princesse Peach s'apprête à s’emparer du devant de la scène sur Nintendo Switch. Alors qu'elle se rend au Théâtre de l'Étincelle en compagnie de sa suite de Toads pour assister à un spectacle, l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique font une soudaine apparition pour s'emparer de la scène ! Peach décide alors d'unir ses forces avec Stella, la gardienne du théâtre, pour sauver le spectacle... et la situation. Heureusement, Peach possède pour cela deux grands atouts dans sa manche : le ruban de Stella, et la capacité de se transformer ! Peach peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, en maîtresse du kung-fu pour faire parler ses poings, ou encore en pâtissière lorsqu'il s'agit de mettre la main à la pâte. Elle peut aussi endosser une tenue de détective pour mener l'enquête ! Dans cette aventure, les mécaniques de jeu changent lorsque Peach se transforme, et le titre réserve bien d'autres transformations surprenantes à découvrir. Princess Peach: Showtime! sortira le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch.