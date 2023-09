Super Crazy Rhythm Castle sortira mi-novembre sur Nintendo Switch

Konami Digital Entertainment B.V et le studio de développement britannique Second Impact Games ont dévoilé à l'occasion du Nintendo Direct du 14 septembre que Super Crazy Rhythm Castle sortira dans le monde entier le 14 novembre 2023. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, KONAMI révèle également que 4 des plus de 30 pistes musicales qui composent Super Crazy Rhythm Castle sont issues des séries iconiques Beatmania, Gradius et Castlevania ! Il s’agit des morceaux suivants :

Titre de la piste : Smooooch | Série de jeux : Beatmania

Titre de la piste : Gradius Remix | Série de jeux : Gradius

Titre de la piste : Bloody Tears | Série de jeux : Castlevania

Titre de la piste : Vampire Killer | Série de jeux : Castlevania