Horizon Chase 2 est disponible sur Nintendo Switch

Aujourd'hui, Epic Games est ravi d'annoncer que, suite à son annonce lors du Nintendo Direct d'aujourd'hui (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) , le jeu Horizon Chase 2 est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi que sur PC, avec un mode multijoueur crossplay intégré. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Horizon Chase 2, évolution de la franchise de course primée et développée par Epic Games Brazil, affiche fièrement ses inspirations arcade et emmène les joueurs sur des pistes endiablées via un gameplay immersif et rapide. Horizon Chase 2 est simple à comprendre mais difficile à maîtriser. L’âge d’or des courses d’arcade est de retour à travers une expérience moderne et une formule remise au goût du jour.

Horizon Chase 2 comprend :