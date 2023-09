Luigi’s Mansion 2 HD revient l'été prochain

L'un des meilleurs jeux de la Nintendo 3DS avait annoncé son retour sur Nintendo Switch lors du Nintendo Direct de juin dernier , nous savons désormais grâce au Nintendo Direct, diffusé ce jour(dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) que Luigi's Mansion 2 HD nous fera attendre jusqu'à l'été prochain avant de revenir nous hanter. Dans ce second opus de sa propre saga, Luigi se retrouve de nouveau confronté aux fantômes mais cette fois-ci dans plusieurs manoirs au cœur de la Vallée des Ombres. Différents modes multijoueurs tel les défis de la Tour Hantée, jouable en local ou en ligne, seront aussi de la partie pour pimenter l'expérience. De quoi nous faire patienter avant un éventuel Luigi's Mansion 4.

Incarnez Luigi et explorez plusieurs manoirs effrayants et faites-y le ménage dans cette version de Luigi's Mansion 2 aux graphismes améliorés. La Vallée des ombres déborde de lieux glaçants à visiter et de fantômes espiègles à capturer. Heureusement, Luigi possède tous les outils nécessaires pour mener cette mission à bien, tels que le Spectroflash qui peut étourdir les fantômes ou encore son fidèle Ectoblast qui lui permet d'aspirer les fantômes et d'interagir avec votre environnement. Cela lui sera d'autant plus utile que ses escapades paranormales le conduiront dans toutes sortes de lieux tels qu'un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns.

Il sera aussi possible de partir à la chasse aux fantômes à quatre en ligne dans différents modes multijoueur, ou de faire équipe pour relever les défis de la Tour Hantée en multijoueur local. Luigi's Mansion 2 HD fera son arrivée à l'été 2024 sur Nintendo Switch.