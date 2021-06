Shin Megami Tensei V s'offre une date de sortie et un nouveau trailer à l'occasion de l'E3 2021

Episode attendu par les fans de la licence depuis plusieurs années maintenant, ce n'est plus qu'une question de mois avant que nous puissions poser nos mains sur Shin Megami Tensei V. Le RPG d'Atlus s'est en effet dévoilé lors du dernier Nintendo Direct pour nous proposer un tout nouveau trailer illustrant son moteur de jeu et quelques-unes de ses caractéristiques. La vidéo se termine sur la date de sortie du jeu, désormais calée au 12 novembre 2021 sur Nintendo Switch.

Dans le nouvel épisode de la série acclamée de jeux de rôle Shin Megami Tensei, vous incarnez un lycéen qui doit rassembler et utiliser de nouveaux pouvoirs pour survivre à un monde post apocalyptique. Affrontez les démons qui habitent ce monde au cours de combats basés sur un système d'ordres à donner et où exploiter les points faibles de l'adversaire est crucial pour pouvoir exécuter de puissants combos. Les démons sont des adversaires redoutables, mais certains accepteront de se battre à vos côtés si vous réussissez à négocier avec eux. Quel destin vous attend dans ce monde à l'agonie ? Shin Megami Tensei V, édité par Nintendo of Europe, sortira le 12 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch.