Dragon Ball Z : Kakarot + A New Power Awakens annoncé sur Nintendo Switch

C'est une des annonces du Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI), Dragon Ball Z: Kakarot débarquera sur Nintendo Switch à la rentrée. Pour rappel, il s'agit d'un jeu d 'action-Rpg qui permet de revivre l'épopée de Goku allant de l'histoire de l'arrivée de Raditz au combat final contre Boo. la version Nintendo Switch de Dragon Ball Z: Kakarot inclura gratuitement d'entrée de jeu le DLC A New Power Awakens permettant aux joueurs de combattre les boss, Beerus et Golden Freezer et de débloquer les transformations divines de Goku et Vegeta. Par contre, le DLC Trunks, le guerrier de l'espoir qui vient de sortir sur les autres plateformes sera disponible à l'achat sur l'eShop dès le lancement.

Dragon Ball Z: Kakarot sera disponible sur Nintendo Switch le 24 septembre prochain

Revivez l'histoire de Goku dans DRAGON BALL Z: KAKAROT ! Menez des combats épiques et découvrez la vie dans le monde de DRAGON BALL Z : combattez, pêchez, mangez et entraînez-vous avec Goku. Au cours de votre progression dans l'histoire, explorez de nouvelles zones, vivez de nouvelles aventures et tissez des liens étroits avec d'autres héros de l'univers de DRAGON BALL Z. Découvrez l'histoire de DRAGON BALL Z grâce à des événements épiques et à des quêtes secondaires amusantes. En outre, des moments inédits de l'histoire répondront pour la toute première fois à certaines questions brûlantes que tout le monde se pose sur l'univers de Dragon Ball ! Livrez des combats emblématiques de DRAGON BALL Z à une échelle encore inégalée. Luttez sur de vastes champs de bataille à l'environnement destructible et repoussez vos limites en affrontant des boss lors de combats épiques. Augmentez votre niveau de puissance et relevez de grands défis ! Vivez comme Goku ! Pêchez, volez, mangez, entraînez-vous et combattez, tout en vous faisant des amis et en nouant des relations avec de multiples personnages de DRAGON BALL.

