Dragon Ball Z : Kakarot - Les combattants dévoilent leurs meilleurs techniques le temps d'un trailer

A deux semaines de sa date de sortie officielle sur Nintendo Switch, Dragon Ball Z : Kakarot + A New Power Awakens se dévoile encore un peu à nous avec une nouvelle vidéo de gameplay. Cette fois, la vidéo est axée sur les combats entre les différents personnages, l'occasion idéale de voir les différentes attaques signatures de San Goku, Piccolo, Uub etc.

Dans Dragon Ball Z Kakarot + A NEW POWER AWAKENS SET, les joueurs peuvent combattre avec leurs personnages préférés de la saga emblématique. Le jeu propose des combats rapides et pleins d’actions où toutes les techniques et les attaques spéciales des personnages de Dragon Ball Z seront nécessaires pour vaincre les ennemis.

Vagues d’énergie, esquives ultra-rapides, combos dévastateurs et transformations en plein combat seront au centre de l'expérience lorsque vous vous battrez pour la victoire, que ce soit sur terre ou dans les airs !