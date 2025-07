Dragon Ball Z: Kakarot - Le DLC de DAIMA est disponible

Si vous avez envie de prolonger l'aventure sur Dragon Ball Z: Kakarot et que vous avez apprécié la dernière série animée Dragon Ball Daima, vous serez ravis d'apprendre que le dernier DLC tiré de la série est enfin disponible . Sobrement intitulé DAIMA - Aventure dans le Domaine des Démons, ce DLC est divisé en 2 parties. À noter que nous attendons encore la date de distribution de la partie 2. C'est donc l'occasion pour Goku et ses amis de partir à la recherche des Dragon Balls dans le Royaume des Démons. Nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

DAIMA - Aventure dans le Domaine des Démons Partie 1 invite les joueurs à vivre une expérience totalement différente en compagnie de Goku, Glorio, Panzy et Supreme Kai partis à la recherche des trois Dragon Balls du Royaume des Démons. Partie 1 est le premier épisode d’un pack de deux DLC, dont la suite sortira prochainement. Les joueurs peuvent accéder à DAIMA - Aventure dans le Domaine des Démons Partie 1 indépendamment de l’histoire principale dans DRAGON BALL Z: KAKAROT sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.