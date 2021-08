Dragon Ball Z : Kakarot - Revivez les moments-clés de la saga dans un nouveau trailer

Dans un peu plus d'un mois, les fans de Son Goku et de ses compagnons vont enfin avoir l'occasion de découvrir Dragon Ball Z : Kakarot sur Nintendo Switch. Proposé avec tous les DLC parus sur les versions concurrentes, cette version bonifiée portant le nom barbare DRAGON BALL Z : KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET se dévoile à nous ce jour avec un tout nouveau trailer mettant en avant les événements clés de la saga Dragon Ball Z. Nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Dragon Ball Z : Kakarot est attendu sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée pour le 24 septembre 2021 .

Source : Nintendo