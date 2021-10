Dragon Ball Z Kakarot - Revivez la rencontre de San Goku et Freezer dans notre vidéo de gameplay maison

En attendant la sortie de notre test de Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens sur Nintendo Switch, que diriez-vous d'une petite séquence de gameplay ? Légèrement en deçà de ce qu'à pu proposer les versions concurrentes sur PS4 et Xbox One, cette version Nintendo Switch n'a pour autant pas à rougir de ses performances une fois manette en main. Pour vous faire votre propre avis sur le rendu global de cette version, nous vous laissons découvrir ci-dessous la rencontre de San Goku et de Freezer (Frieza pour les puristes) sur la planète Namek.

LE JEU • Vivez l'histoire de DRAGON BALL Z, que ce soit dans des moments épiques ou dans des quêtes secondaires légères, découvrez également des pans d'histoire jamais révélés auparavant, apportant ainsi des réponses aux questions sur l'univers de DRAGON BALL qui brûlent les lèvres des fans pour la première fois ! • Jouez les combats qui ont marqué une génération comme jamais auparavant. Combattez à travers de vastes environnements destructibles et vivez des combats épiques contre des ennemis cultes tels que Raditz, Freezer, Cell, etc... Gagnez en puissance grâce à des mécaniques de gameplay de RPG et relevez le défi qui s'offre à vous ! • Ne vous contentez pas de combattre en tant que guerrier Z, vivez comme eux ! Volez, pêchez, mangez, entraînez-vous et plongez dans les différents arcs, un combat après l'autre, en vous faisant des amis parmi l'immense casting de personnages de l'univers DRAGON BALL. ENSEMBLE UN NOUVEAU POUVOIR S'ÉVEILLE ・Prolongez l'histoire de Dragon Ball Z et vivez deux combats de boss supplémentaires avec l'ensemble Un nouveau pouvoir s'éveille ! Maîtrisez la puissance des dieux pour affronter le Seigneur Beerus, et dépassez même ce stade pour affronter Golden Freezer avec la puissance du Super Saiyen Blue !

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens est actuellement disponible sur Nintendo Switch.