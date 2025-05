DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - ADVENTURE THROUGH THE DEMON REALM PACK disponible mi-juillet sur Nintendo Switch

Vous avez terminé DRAGON BALL Z: KAKAROT et vous avez apprécié la dernière série animée Dragon Ball DAIMA ? Bandai Namco vient de dévoiler le trailer de la prochaine extension dénommée DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA - ADVENTURE THROUGH THE DEMON REALM PACK. La première partie de cette dernière sera disponible à partir du 17 juillet 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Outre les Démons, les agrégoptères (un type de médicoptères), les îles flottantes et de nombreux autres éléments spécifiques au Royaume des Démons, les joueurs pourront partir à la recherche des « rumeurs du Royaume des Démons » pour découvrir des informations inédites sur l’environnement et l’écosystème de ce monde non représenté dans l’anime.