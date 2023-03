Premières images du nouveau jeu Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi

Lors des Dragon Ball Games : Battle Hour 2023 qui se terminent actuellement à Las Vegas (voir ici) Bandai Namco a littéralement enflammé le cœur des fans du célèbre manga/anime d'Akira Toriyama en dévoilant les premières images d'un nouveau jeu de la franchise Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi qui a fait rêver tant de joueurs au début des années 2000. Pour le moment, le titre officiel n'a pas été révélé et aucune plateforme n'a été désignée. Le jeu n'a pas, non plus, de date ni de fenêtre de sortie. Evidemment, on espère que le jeu sera annoncé sur Nintendo Switch comme les derniers opus, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens et Dragon Ball FighterZ, En attendant, retrouvez le premier teaser du jeu jouant à fond la carte de la nostalgie ci-dessous;