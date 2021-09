Dragon Ball Card Warriors annoncé timidement sur Nintendo Switch

Alors que cette semaine doit signer l'arrivée de Dragon Ball Z : Kakarot + A New Power Awakens sur Nintendo Switch, un autre titre a profité de la campagne commerciale du jeu pour faire parler de lui. Si vous êtes un amateur de jeux de cartes, vous avez sans doute fait l'acquisition également de Super Dragon Ball Heroes : World Mission sur cette même plateforme. Et bien toujours dans la catégorie jeu de cartes, c'est Dragon Ball Card Warriors qui a profité de la dernière campagne publicitaire de Kakarot pour annoncer son arrivée à la toute fin de la vidéo sur Nintendo Switch dans le courant de l'automne 2021 .

Si nous n'avons encore aucun visuel de cette version Nintendo Switch de Dragon Ball Card Warriors, nous vous laissons découvrir une petite vidéo ci-dessous montrant l'interface et le gameplay du titre.

Voici l'histoire du plus joyeux, du plus dévoué et du plus gentil des Saiyans. Voici l'histoire de Son Goku.#DragonBall Z: Kakarot + A New Power Awakens Set arrive sur #NintendoSwitch le 24 septembre ! pic.twitter.com/1wQhruIfP6