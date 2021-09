Dragon Ball Z : Kakarot s'offre un trailer de lancement sur Nintendo Switch

Servie plusieurs mois après les consoles concurrentes, la Nintendo Switch est enfin à quelques jours de voir débarquer Dragon Ball Z : Kakarot dans sa ludothèque. Proposant le jeu de base ainsi que les deux DLC parus ultérieurement, le jeu est renommé Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens et sera officiellement disponible cette fin de semaine. Afin de fêter l'évènement comme il se doit, Bandai Namco a préparé un trailer de lancement que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Pour ceux préférant les voix japonaises, le tout traduit en français, vous trouverez la vidéo dans le tweet de Bandai Namco France.

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens sera officiellement disponible le 24 septembre 2021 sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée.

Voici l'histoire du plus joyeux, du plus dévoué et du plus gentil des Saiyans. Voici l'histoire de Son Goku.#DragonBall Z: Kakarot + A New Power Awakens Set arrive sur #NintendoSwitch le 24 septembre ! pic.twitter.com/1wQhruIfP6