Dragon Ball Z: Kakarot : nouvelles rumeurs de l'arrivée du jeu sur Nintendo Switch avec d'autres titres Bandai Namco

C'est une rumeur qui nous vient des petits curieux de LeakyPandy, spécialisés dans les infos et les fuites liées aux jeux vidéo. D'après leurs sources, Bandai Namco se préparerait à sortir plusieurs jeux de leur catalogue sur Nintendo Switch, à commencer par Dragon Ball Z: Kakarot. Ce n'est pas la première fois qu'une rumeur annonce le jeu sur la console de Nintendo. il y a un mois, une bande annonce officielle du troisième DLC du jeu laissait apparaitre le logo de la console (ainsi que celui de la Xbox Series X/S) soit disant "par erreur"...

Pour mémoire, Bandai Namco a déjà publié avec succès (et souvent "en décalé") plusieurs jeux sur la Switch notamment Dragon Ball FighterZ qui tourne aussi, comme Kakarot, sur Unreal Engine 4. Il ne serait donc pas étonnant de voir débarquer prochainement Dragon Ball Z: Kakarot sur Nintendo Switch. Le groupe LeakyPandy prétend aussi que Tales of Destiny et une version étendue de Dark Souls sont aussi prévus sur la console de Nintendo. Bandai Namco devrait, toujours selon le groupe, dévoiler tout ceci prochainement. En attendant, n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de rumeurs mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

What we gathered so far that could be annouced (confirmed comming, not sure announced during next batch, will update):



DBZ Kakarot Switch SKU

Tales of Destiny PC/PS4/XBO/NS

Tales of Arise @ XBGP

Dark Souls expanding further into NS/Stadia

Gundam Breaker 4 PC/PS5/XBSX https://t.co/ML1JUJoikf