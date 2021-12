Dragon Ball Z Kakarot : commencez à jouer gratuitement grâce à la démo disponible sur Nintendo Switch

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens est disponible depuis septembre dernier sur Nintendo Switch. Les fans peuvent revivre l'histoire originale du célèbre manga et même découvrir des passages inédits, jamais révélés... Si vous n'avez pas encore sauté le pas, sachez que depuis peu, le titre bénéficie d'une démo gratuite à télécharger sur l'eShop ou via le site officiel de Nintendo.

Pour rappel, Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens est actuellement disponible sur Nintendo Switch. Sur l'eShop le jeu bénéficie d'une promotion et peut-être téléchargé contre 35,99€